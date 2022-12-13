«Вегас» поместил Айкела в список травмированных

Форвард «Вегаса» Джек Айкел помещен в список травмированных, сообщается в клубе НХЛ.

У 26-летнего американца диагностирована травма верхней части тела, он пропустит около семи дней. Айкел уже пропустил три матча с «Голден Найтс».

В текущем сезоне Айкел является лучшим бомбардиром «Вегаса» — на его счету 29 (13+16) очков в 27 матчах сезона.