Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Калгари»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:0).

Он отразил все 30 бросков по своим воротам и впервые сыграл на ноль в этом сезоне.

Второй звездой стал форвард «Рейнджерс» Уилл Куилл, забивший один гол. Третьей звездой признан вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем, совершивший 29 сэйвов.