«Филадельфия» обыграла «Аризону» и одержала четвертую победу подряд

«Филадельфия» дома обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев забили Морган Фрост, Трэвис Конекны, Джейми Драйсдейл, Скотт Лотон и Оуэн Типпетт. У гостей забросили Матиас Маччелли, Александр Керфут и Мэтью Дамба.

«Филадельфия» одержала четвертую победу подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 64 очками в 54 матчах.

«Аризона» потерпела шестое поражение кряду и идет 13-й на «Западе» с 50 очками в 51 игре.