Шестеркин сравнялся с Самсоновым по матчам на ноль среди российских вратарей в истории НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин 12-й раз в карьере НХЛ сыграл на ноль. Шестеркин отразил 30 бросков в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (2:0).

После этого матча Шестеркин вышел на 9-е место в истории лиги по числу игр на ноль среди российских голкиперов. Он обошел Антона Худобина (11) и сравнялся с голкипером «Торонто» Ильей Самсоновым (12).

Первое место в НХЛ по матчам на ноль среди россиян занимает Евгений Набоков (59), второе место у Николая Хабибулина (46), на третьем месте располагается голкипер «Флориды» Сергей Бобровский (41).