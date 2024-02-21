Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Даллас»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Даллас» (3:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой стал российский голкипер Игорь Шестеркин. 28-летний россиянин отразил 41 из 42 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан форвард Каапо Какко, который забросил победную шайбу. Замкнул тройку лучших защитник Адам Фокс, забросивший одну шайбу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|56
|37
|19
|77
|2
|Каролина
|55
|33
|22
|71
|3
|Филадельфия
|56
|29
|27
|65
|4
|Нью-Джерси
|55
|28
|27
|60
|5
|Айлендерс
|55
|23
|32
|60
|6
|Вашингтон
|54
|25
|29
|58
|7
|Питтсбург
|53
|24
|29
|56
|8
|Коламбус
|53
|17
|36
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|56
|37
|19
|78
|2
|Бостон
|56
|33
|23
|77
|3
|Торонто
|54
|30
|24
|68
|4
|Тампа-Бэй
|57
|30
|27
|65
|5
|Детройт
|55
|29
|26
|64
|6
|Баффало
|55
|24
|31
|52
|7
|Монреаль
|55
|22
|33
|52
|8
|Оттава
|53
|23
|30
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|34
|23
|76
|2
|Колорадо
|57
|35
|22
|74
|3
|Виннипег
|54
|34
|20
|73
|4
|Сент-Луис
|55
|29
|26
|60
|5
|Нэшвилл
|56
|29
|27
|60
|6
|Миннесота
|56
|26
|30
|58
|7
|Аризона
|55
|23
|32
|50
|8
|Чикаго
|56
|15
|41
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|58
|37
|21
|80
|2
|Вегас
|56
|32
|24
|70
|3
|Эдмонтон
|52
|33
|19
|67
|4
|Лос-Анджелес
|53
|27
|26
|64
|5
|Сиэтл
|55
|23
|32
|57
|6
|Калгари
|56
|26
|30
|57
|7
|Анахайм
|55
|20
|35
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
Результаты / календарь
10.02
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23.02
24.02
25.02
26.02
|21.02
|03:00
|
Флорида – Оттава
|3 : 2 ОТ
|21.02
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|3 : 1
|21.02
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|21.02
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|6 : 2
|21.02
|04:00
|
Виннипег – Миннесота
|6 : 3
|21.02
|05:00
|
Колорадо – Ванкувер
|3 : 1
|21.02
|06:00
|
Вегас – Нэшвилл
|3 : 5
|21.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|57
|92
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|53
|49
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|56
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97
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