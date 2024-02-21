Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Даллас»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Даллас» (3:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский голкипер Игорь Шестеркин. 28-летний россиянин отразил 41 из 42 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан форвард Каапо Какко, который забросил победную шайбу. Замкнул тройку лучших защитник Адам Фокс, забросивший одну шайбу.