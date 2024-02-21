«Рейнджерс» победили «Даллас». Шестеркин сделал 41 сэйв

«Рейнджерс» переиграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Старз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей в составе победителей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 41 из 42 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Рейнджерс» набрали 77 очков и идут на 2-й строчке в Восточной конференции. «Даллас» занимает 2-е место в Западной конференции — 76 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Даллас» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Фокс — 9 (Панарин, Линдгрен), 7:46 — 1:0. Какко — 7 (Густафссон, Рэмп), 28:23 — 2:0. Хейсканен — 7 (бол., Бенн, Павелски), 29:10 — 2:1. Трочек — 19 (п.в., Крайдер, Зибанежад), 58:19 — 3:1.

Вратари: Шестеркин — Уэджвуд (57:14 — 58:19, 58:23).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (6+14+6) — 42 (10+15+17).

Наши: Панарин (19.55/2/+1) — -.

21 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.