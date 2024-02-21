«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Теперь на его счету 41 (16+25) очко в этом сезоне.

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