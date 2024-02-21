«Рейнджерс» — «Детройт»: видеообзор матча

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Даллас» — 3:1. «Старз» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей в составе победителей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 41 из 42 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

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