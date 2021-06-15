Сергачев после поражения вышел из машины и подписал джерси для фаната «Тампы». Видео
10:27
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев после поражения в первом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Айлендерс» (1:2) откликнулся на просьбу фаната подписать джерси со своей фамилией.
Болельщик просто держал форму на улице, а мимо на машине проезжал российский хоккеист. Увидев фаната, он остановился, вышел из автомобиля, подписал джерси и сделал памятный снимок, чем очень растрогал довольного любителя хоккея.
В этом сезоне 22-летний Сергачев провел 56 матчей в регулярке, в которых набрал 30 (4+26) очков. В плей-офф у него 12 матчей и 2 (0+2) очка.
I will cry wtf ?? pic.twitter.com/0gN3DybCTq— Em ?? (@nhlpoint) June 14, 2021
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