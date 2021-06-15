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Сергачев после поражения вышел из машины и подписал джерси для фаната «Тампы». Видео

10:27
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Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев после поражения в первом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Айлендерс» (1:2) откликнулся на просьбу фаната подписать джерси со своей фамилией.

Болельщик просто держал форму на улице, а мимо на машине проезжал российский хоккеист. Увидев фаната, он остановился, вышел из автомобиля, подписал джерси и сделал памятный снимок, чем очень растрогал довольного любителя хоккея.

В этом сезоне 22-летний Сергачев провел 56 матчей в регулярке, в которых набрал 30 (4+26) очков. В плей-офф у него 12 матчей и 2 (0+2) очка.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей