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Главный тренер «Монреаля» Дюшарм высказался о поражении в матче с «Вегасом»

09:50

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм прокомментировал итог полуфинального матча в Кубке Стенли с «Вегасом» (1:4, 0-1).

«Начало игры мне понравилось. Но после того, как мы несколько раз удалились, стали менее опасны и не так хороши при игре с шайбой. Атакующая игра была не очень качественной. Будем приспосабливаться к сопернику, мы знаем, что можем это сделать. И, самое главное, знаем, как», — цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ.

Второй матч между «Монреалем» и «Вегасом» пройдет в четверг, 17 июня. Начало — в 4.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru

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Виктория Кравченко все материалы автора
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