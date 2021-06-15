Главный тренер «Монреаля» Дюшарм высказался о поражении в матче с «Вегасом»

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм прокомментировал итог полуфинального матча в Кубке Стенли с «Вегасом» (1:4, 0-1).

«Начало игры мне понравилось. Но после того, как мы несколько раз удалились, стали менее опасны и не так хороши при игре с шайбой. Атакующая игра была не очень качественной. Будем приспосабливаться к сопернику, мы знаем, что можем это сделать. И, самое главное, знаем, как», — цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ.

Второй матч между «Монреалем» и «Вегасом» пройдет в четверг, 17 июня. Начало — в 4.00 (мск).