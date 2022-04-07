«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл». Бучневич и Барбашев сделали по голевой передаче
«Сент-Луис» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Блюз» одержали третью победу подряд.
Российский нападающие хозяев Иван Барбашев и Павел Бучневич поучаствовали в первом голе своей команды, ассистировав в большинстве Роберту Томасу.
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12.04
|7.04
|02:30
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Вашингтон – Тампа-Бэй
|4 : 3
|7.04
|02:30
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Виннипег – Детройт
|1 : 3
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|4 : 1
|7.04
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|- : -
|7.04
|05:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
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