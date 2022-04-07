«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл». Бучневич и Барбашев сделали по голевой передаче

«Сент-Луис» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Блюз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающие хозяев Иван Барбашев и Павел Бучневич поучаствовали в первом голе своей команды, ассистировав в большинстве Роберту Томасу.