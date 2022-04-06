НХЛ, расписание 7 апреля: «Вашингтон» сыграет против «Тампы-Бэй», «Вегас» — «Ванкувер» и другие матчи

«Вашингтон» сыграет против «Тампы-Бэй», «Вегас» проведет матч с «Ванкувером» в НХЛ