Два очка Овечкина и две голевые передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»
«Вашингтон» переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Лайтнинг» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одним голом и одной голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов сделал 25 сэйвов.
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|И
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|Каролина
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|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|69
|37
|32
|84
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
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|71
|33
|38
|72
|7
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|22
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|8
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|70
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|П
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|104
|2
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|45
|25
|96
|3
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|69
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|26
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|4
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|44
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|93
|5
|Детройт
|70
|27
|43
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|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|69
|39
|30
|88
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|69
|41
|28
|91
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|82
|5
|Ванкувер
|70
|32
|38
|74
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|69
|22
|47
|50
Результаты / календарь
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11.04
12.04
|7.04
|02:30
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|- : -
|7.04
|02:30
|
Виннипег – Детройт
|- : -
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|7.04
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|- : -
|7.04
|05:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|106
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|55
|2.16
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