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Сегодня, 05:30

Два очка Овечкина и две голевые передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Лайтнинг» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одним голом и одной голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов сделал 25 сэйвов.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
3
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 69 37 32 84
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Тампа-Бэй 69 43 26 93
4 Бостон 70 44 26 93
5 Детройт 70 27 43 63
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 69 39 30 88
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 69 41 28 91
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 71 39 32 82
5 Ванкувер 70 32 38 74
6 Анахайм 71 28 43 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 69 22 47 50
Результаты / календарь
28.03
29.03
30.03
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12.04
7.04 02:30
Вашингтон – Тампа-Бэй
 - : -
7.04 02:30
Виннипег – Детройт
 - : -
7.04 03:00
Сент-Луис – Сиэтл
 - : -
7.04 05:00
Анахайм – Калгари
 - : -
7.04 05:00
Вегас – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 55 2.16
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