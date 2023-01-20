«Сент-Луис» переиграл «Нэшвилл». Бучневич и Торопченко набрали по очку

Бучневич и Торопченко набрали по очку в победном матче «Сент-Луиса» с «Нэшвиллом»

«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» одержали вторую победу подряд.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Алексей Торопченко, а также одну голевую передачу сделал его соотечественник Павел Бучневич.

«Блюзс» поднялись на 10-е место в Западной конференции, набрав 49 очков. «Предаторз» идут на 11-й строчке (48 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Голы: Шенн — 11 (Фолк, Миккола), 20:11 — 1:0. Сиссонс — 7 (Смит), 22:36 — 1:1. Саад — 14 (Питлик, Такер), 28:30 — 2:1. Кайру — 21 (бол., Томас, Бучневич), 35:34 — 3:1. Томас — 12 (Саад, Росен), 41:03 — 4:1. Торопченко — 3 (Питлик, Уокер), 42:01 — 5:1. Экхольм — 5 (Каррье, Новак), 57:52 — 5:2.

Вратари: Биннингтон — Сарос.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 33 (10+15+8) — 26 (12+7+7).

Наши: Барбашев (14.14/2/-1), Бучневич (17.53/1/+1), Торопченко (13.57/2/0) — Тренин (16.33/1/-1).

20 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.