«Сент-Луис» переиграл «Нэшвилл». Бучневич и Торопченко набрали по очку
«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» одержали вторую победу подряд.
В составе победителей голом отметился российский нападающий Алексей Торопченко, а также одну голевую передачу сделал его соотечественник Павел Бучневич.
«Блюзс» поднялись на 10-е место в Западной конференции, набрав 49 очков. «Предаторз» идут на 11-й строчке (48 очков).
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«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Голы: Шенн — 11 (Фолк, Миккола), 20:11 — 1:0. Сиссонс — 7 (Смит), 22:36 — 1:1. Саад — 14 (Питлик, Такер), 28:30 — 2:1. Кайру — 21 (бол., Томас, Бучневич), 35:34 — 3:1. Томас — 12 (Саад, Росен), 41:03 — 4:1. Торопченко — 3 (Питлик, Уокер), 42:01 — 5:1. Экхольм — 5 (Каррье, Новак), 57:52 — 5:2.
Вратари: Биннингтон — Сарос.
Штраф: 13 — 15.
Броски: 33 (10+15+8) — 26 (12+7+7).
Наши: Барбашев (14.14/2/-1), Бучневич (17.53/1/+1), Торопченко (13.57/2/0) — Тренин (16.33/1/-1).
20 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
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|53
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|33
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Рейнджерс – Бостон
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Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
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Баффало – Айлендерс
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Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 2
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Аризона – Вашингтон
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|05:00
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Эдмонтон – Тампа-Бэй
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Вегас – Детройт
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|06:00
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Сиэтл – Нью-Джерси
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