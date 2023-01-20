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Сегодня, 06:29

«Сент-Луис» переиграл «Нэшвилл». Бучневич и Торопченко набрали по очку

Бучневич и Торопченко набрали по очку в победном матче «Сент-Луиса» с «Нэшвиллом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» одержали вторую победу подряд.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Алексей Торопченко, а также одну голевую передачу сделал его соотечественник Павел Бучневич.

«Блюзс» поднялись на 10-е место в Западной конференции, набрав 49 очков. «Предаторз» идут на 11-й строчке (48 очков).

НХЛ

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«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Голы: Шенн — 11 (Фолк, Миккола), 20:11 — 1:0. Сиссонс — 7 (Смит), 22:36 — 1:1. Саад — 14 (Питлик, Такер), 28:30 — 2:1. Кайру — 21 (бол., Томас, Бучневич), 35:34 — 3:1. Томас — 12 (Саад, Росен), 41:03 — 4:1. Торопченко — 3 (Питлик, Уокер), 42:01 — 5:1. Экхольм — 5 (Каррье, Новак), 57:52 — 5:2.

Вратари: Биннингтон — Сарос.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 33 (10+15+8) — 26 (12+7+7).

Наши: Барбашев (14.14/2/-1), Бучневич (17.53/1/+1), Торопченко (13.57/2/0) — Тренин (16.33/1/-1).

20 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Алексей Торопченко
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сент-Луис Блюз
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2 Нью-Джерси 44 29 15 61
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 47 24 23 54
5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 43 29 14 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 43 18 25 44
7 Оттава 44 20 24 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 29 17 59
2 Даллас 46 26 20 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 43 23 20 49
5 Нэшвилл 44 21 23 48
6 Сент-Луис 45 22 23 47
7 Аризона 44 14 30 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 28 17 58
2 Сиэтл 44 26 18 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Эдмонтон 46 25 21 53
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 44 18 26 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 46 13 33 31
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20.01 03:00
Рейнджерс – Бостон
 1 : 3
20.01 03:00
Торонто – Виннипег
 4 : 1
20.01 03:00
Филадельфия – Чикаго
 1 : 4
20.01 03:30
Баффало – Айлендерс
3 : 2 ОТ
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