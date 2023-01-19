НХЛ, 20 января: «Аризона» сыграет с «Вашингтоном», «Эдмонтон» — «Тампа Бэй», «Рейнджерс» — «Бостон»
В ночь на 20 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккей. НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата
03.00 (мск). «Каролина» — «Миннесота»
03.00. «Филадельфия» — «Чикаго»
03.00. «Баффало» — «Айлендерс»
04.00. «Сент-Луис» — «Нэшвилл»
05.00. «Аризона» — «Вашингтон»
05.00. «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»
06.30. «Лос-Анджелес» — «Даллас»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|27
|17
|62
|2
|Нью-Джерси
|44
|29
|15
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|25
|20
|57
|4
|Вашингтон
|47
|24
|23
|54
|5
|Питтсбург
|44
|22
|22
|51
|6
|Айлендерс
|46
|23
|23
|50
|7
|Филадельфия
|45
|19
|26
|45
|8
|Коламбус
|44
|13
|31
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|44
|35
|9
|74
|2
|Торонто
|45
|27
|18
|61
|3
|Тампа-Бэй
|43
|29
|14
|59
|4
|Флорида
|46
|21
|25
|47
|5
|Баффало
|43
|21
|22
|45
|6
|Детройт
|43
|18
|25
|44
|7
|Оттава
|44
|20
|24
|43
|8
|Монреаль
|45
|19
|26
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|29
|16
|59
|2
|Даллас
|46
|26
|20
|59
|3
|Миннесота
|43
|25
|18
|54
|4
|Колорадо
|43
|23
|20
|49
|5
|Нэшвилл
|44
|21
|23
|48
|6
|Сент-Луис
|45
|22
|23
|47
|7
|Аризона
|44
|14
|30
|33
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|28
|17
|58
|2
|Сиэтл
|44
|26
|18
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|44
|18
|26
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|45
|12
|33
|29
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
|20.01
|03:00
|
Баффало – Айлендерс
|- : -
|20.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|- : -
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|- : -
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|- : -
|20.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|20.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|- : -
|20.01
|03:00
|
Филадельфия – Чикаго
|- : -
|20.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|20.01
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|- : -
|20.01
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|20.01
|06:00
|
Вегас – Детройт
|- : -
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|70
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|64
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|43
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|18
|2.24
Новости