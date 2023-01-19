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19 января, 23:00

НХЛ, 20 января: «Аризона» сыграет с «Вашингтоном», «Эдмонтон» — «Тампа Бэй», «Рейнджерс» — «Бостон»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
В ночь на 20 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей. НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата

03.00 (мск). «Каролина» — «Миннесота»

03.00. «Коламбус» — «Анахайм»

03.00. «Монреаль» — «Флорида»

03.00. «Рейнджерс» — «Бостон»

03.00. «Филадельфия» — «Чикаго»

03.00. «Торонто» — «Виннипег»

03.00. «Баффало» — «Айлендерс»

04.00. «Сент-Луис» — «Нэшвилл»

05.00. «Аризона» — «Вашингтон»

05.00. «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»

06.00. «Сиэтл» — «Нью-Джерси»

06.00. «Вегас» — «Детройт»

06.30. «Лос-Анджелес» — «Даллас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 27 17 62
2 Нью-Джерси 44 29 15 61
3 Рейнджерс 45 25 20 57
4 Вашингтон 47 24 23 54
5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 46 23 23 50
7 Филадельфия 45 19 26 45
8 Коламбус 44 13 31 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 35 9 74
2 Торонто 45 27 18 61
3 Тампа-Бэй 43 29 14 59
4 Флорида 46 21 25 47
5 Баффало 43 21 22 45
6 Детройт 43 18 25 44
7 Оттава 44 20 24 43
8 Монреаль 45 19 26 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 29 16 59
2 Даллас 46 26 20 59
3 Миннесота 43 25 18 54
4 Колорадо 43 23 20 49
5 Нэшвилл 44 21 23 48
6 Сент-Луис 45 22 23 47
7 Аризона 44 14 30 33
8 Чикаго 42 12 30 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 28 17 58
2 Сиэтл 44 26 18 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Эдмонтон 46 25 21 53
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 44 18 26 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 45 12 33 29
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 03:00
Баффало – Айлендерс
- : -
20.01 03:00
Каролина – Миннесота
 - : -
20.01 03:00
Коламбус – Анахайм
 - : -
20.01 03:00
Монреаль – Флорида
 - : -
20.01 03:00
Рейнджерс – Бостон
 - : -
20.01 03:00
Торонто – Виннипег
 - : -
20.01 03:00
Филадельфия – Чикаго
 - : -
20.01 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 - : -
20.01 05:00
Аризона – Вашингтон
 - : -
20.01 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 - : -
20.01 06:00
Вегас – Детройт
 - : -
20.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 - : -
20.01 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 70
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 64
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 38
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

43 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 18 2.24
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