Самсонов признан второй звездой матча с «Виннипегом»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

25-летний россиянин отразил 37 бросков из 38. Первой звездой признан форвард Остон Мэттьюс, который оформил дубль. Третья звезда — нападающий Майкл Бантинг, сделавший две результативные передачи.

В текущем сезоне Самсонов провел 19 матчей в НХЛ, в которых дважды сыграл на ноль и пропустил 40 шайб при 92 процентах отраженных бросков.