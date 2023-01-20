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Сегодня, 06:14

Самсонов признан второй звездой матча с «Виннипегом»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

25-летний россиянин отразил 37 бросков из 38. Первой звездой признан форвард Остон Мэттьюс, который оформил дубль. Третья звезда — нападающий Майкл Бантинг, сделавший две результативные передачи.

В текущем сезоне Самсонов провел 19 матчей в НХЛ, в которых дважды сыграл на ноль и пропустил 40 шайб при 92 процентах отраженных бросков.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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