Самсонов признан второй звездой матча с «Виннипегом»
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).
25-летний россиянин отразил 37 бросков из 38. Первой звездой признан форвард Остон Мэттьюс, который оформил дубль. Третья звезда — нападающий Майкл Бантинг, сделавший две результативные передачи.
В текущем сезоне Самсонов провел 19 матчей в НХЛ, в которых дважды сыграл на ноль и пропустил 40 шайб при 92 процентах отраженных бросков.
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|5 : 2
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|03:00
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Коламбус – Анахайм
|3 : 5
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|03:00
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Монреаль – Флорида
|2 : 6
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|03:00
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Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
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Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
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|1 : 4
|20.01
|03:30
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Баффало – Айлендерс
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|06:30
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