«Сент-Луис» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Сент-Луис» с 11 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Монреаль» с 12 очками — на восьмой строчке Востока.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте