«Ванкувер» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале НХЛ.

«Ванкувер» с 17 очками поднялся на второе место турнирной таблицы «Запада». «Даллас» с 15 очками опустился на 4-е место.

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