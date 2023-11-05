«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 10:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Питтсбург» с 8 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с одним очком — на последней строчке Запада.

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