«Бостон» в овертайме обыграл «Сент-Луис»

«Бостон» одержал победу над «Сент-Луисом» в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

За «Брюинз» дубли оформили Брэд Маршан и Чарли Макэвой. У «Блюз» отличились Кевин Хейз, Джейк Нейборс и Оскар Сундквист.

«Бостон» набрал 59 очков в 42 матчах и занимает первое место на «Востоке». «Сент-Луис» располагается на 12-й строчке «Востока» с 44 баллами в 41 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Бостон» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Маршан — 18 (Койл), 5:02 — 0:1. Хэйс — 10 (Капанен, Ледди), 6:07 — 1:1. Макэвой — 5 (Боквист, ван Римсдайк), 26:26 — 1:2. Нейберс — 13 (бол., Кайру, Томас), 30:57 — 2:2. Маршан — 19 (бол., Пастрняк, ван Римсдайк), 47:43 — 2:3. Сундквист — 4 (бол., Перунович, Шенн), 54:47 — 3:3. Макэвой — 6 (Пастрняк), 61:10 — 3:4.

Вратари: Биннингтон — Суэймен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (7+7+9+0) — 35 (8+14+12+1).

Наши: Бучневич (21.11/4/-1), Торопченко (12.25/1/+1) — -.

14 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.