«Миннесота» уступила «Аризоне», пропустив шесть шайб. Капризов вернулся после травмы

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Аризоне» со счетом 0:6.

Хет-трик оформил Ник Бьюгстад, дубль на счету Клэйтона Келлера, еще один гол на счету Алекса Керфута. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов вернулся в состав после травмы, пропустив 7 игр.

После этого матча «Миннесота» с 39 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Аризона» с 44 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Аризона» — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Голы: Керфут — 6 (бол., Келлер, Дурзи), 5:07 — 0:1. Бьюгстад — 7 (Кессельринг), 11:47 — 0:2. Бьюгстад — 8 (бол., Крауз, Зукер), 17:21 — 0:3. Келлер — 16 (Дурзи, Макбэйн), 21:51 — 0:4. Бьюгстад — 9 (Зукер, Стэчер), 26:40 — 0:5. Келлер — 17 (Макбэйн, Шмальц), 40:38 — 0:6.

Вратари: Густавссон (Флери, 26:40) — Ингрэм.

Штраф: 18 — 18.

Броски: 38 (8+16+14) — 33 (11+9+13).

Наши: Капризов (20.34/5/0) — -.

14 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18812 зрителей.