«Даллас» на выезде обыграл «Чикаго»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 3:1.

В составе «Старз» отличились Мэтт Дюшен, Мэйсон Маршмент и Джо Павелски, Евгений Дадонов сделал результативную передачу. У «Блэкхокс» шайбу забросил Борис Катчук.

После этого матча «Даллас» с 55 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Чикаго» с 26 очкамии — на 15-й строчке.