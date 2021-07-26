Сэм Беннетт подписал контракт с «Флоридой» на четыре года

Нападающий Сэм Беннетт подписал новый контракт с «Флоридой». Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Хоккеист будет зарабатывать в среднем 4,4 миллиона долларов в год.

25-летний Беннетт оказался во «Флориде» в прошлом сезоне в результате обмена с «Калгари». Всего четвертый номер драфта-2014 провел в лиге 412 матчей и набрал 155 (73+82) очков.