Сэм Беннетт подписал контракт с «Флоридой» на четыре года
19:00
Нападающий Сэм Беннетт подписал новый контракт с «Флоридой». Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.
Хоккеист будет зарабатывать в среднем 4,4 миллиона долларов в год.
25-летний Беннетт оказался во «Флориде» в прошлом сезоне в результате обмена с «Калгари». Всего четвертый номер драфта-2014 провел в лиге 412 матчей и набрал 155 (73+82) очков.
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