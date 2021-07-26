Барбашев и Бучневич получили квалификационные предложения от «Сент-Луиса»
18:50
«Сент-Луис» сделал квалификационные предложения нападающим Ивану Барбашеву и Павлу Бучневичу. Оба россиянина находятся в статусе ограниченно свободных агентов, сообщает сайт клуба.
В минувшем сезоне 26-летний Бучневич провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 48 (20+28) очков.
«Рейнджерс» обменяли россиянина в «Блюз» на форварда Самуэля Блэйза и выбор во втором раунде драфта-2022.
25-летний Барбашев в прошедшем сезоне провел 38 матчей и набрал 12 (5+7) очков.
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