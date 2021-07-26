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Барбашев и Бучневич получили квалификационные предложения от «Сент-Луиса»

18:50
Иван Барбашев. Фото ХК «Сент-Луис».
Иван Барбашев. Фото ХК «Сент-Луис».
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«Сент-Луис» сделал квалификационные предложения нападающим Ивану Барбашеву и Павлу Бучневичу. Оба россиянина находятся в статусе ограниченно свободных агентов, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне 26-летний Бучневич провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 48 (20+28) очков.

«Рейнджерс» обменяли россиянина в «Блюз» на форварда Самуэля Блэйза и выбор во втором раунде драфта-2022.

25-летний Барбашев в прошедшем сезоне провел 38 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

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