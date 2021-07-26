Барбашев и Бучневич получили квалификационные предложения от «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» сделал квалификационные предложения нападающим Ивану Барбашеву и Павлу Бучневичу. Оба россиянина находятся в статусе ограниченно свободных агентов, сообщает сайт клуба.

We've made qualifying offers to six of our restricted free agents. https://t.co/8OvSS0r4a6 #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 26, 2021

В минувшем сезоне 26-летний Бучневич провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 48 (20+28) очков.

«Рейнджерс» обменяли россиянина в «Блюз» на форварда Самуэля Блэйза и выбор во втором раунде драфта-2022.

25-летний Барбашев в прошедшем сезоне провел 38 матчей и набрал 12 (5+7) очков.