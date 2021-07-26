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Защитник Морин продлил контракт с «Филадельфией»

20:20
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Защитник Самуэль Морин подписал новый контракт с «Филадельфией». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата 26-летнего хоккеиста составит 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Морин провел 20 матчей и забросил 1 шайбу. Защитник был выбран под общим 11-м номером на драфте в 2013 году, но из-за нескольких серьезных травм и операций пропустил длительное время.

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Иван Шитик все материалы автора

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