Плющев оценил возможность возвращения Овечкина в КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о возможности возвращения форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в КХЛ.

«Откуда я могу знать, вернется ли Овечкин в КХЛ? Если у Александра сложится какая-то ситуация, при которой он захочет вернуться, то он это сделает, но не думаю, что у него в Америке есть какие-то проблемы, из-за которых он хочет домой, — приводит слова Плющева Sport24. — Сам Саша ничего не комментировал, у него есть действующий контракт.

В НХЛ наших хоккеистов особенно никто не гоняет, потому что все они занимают позиции, которые для клубов важны. Плюс прошла информация, что НХЛ от драфта российских игроков не отказывается. В Америке у Александра тоже есть свои болельщики, плюс он связан контрактными обязательствами».

В прошедшем сезоне Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года.