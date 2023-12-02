«Сан-Хосе» выставил на драфт отказов российского защитника Кныжова

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов выставлен на драфт отказов, сообщает журналист Элиотт Фридман.

Любой клуб НХЛ может забрать 25-летнего россиянина в течение 24 часов. Если этого не произойдет, хоккеист отправится в фарм-клуб «Шаркс».

В текущем сезоне Кныжов набрал 1 (0+1) очко в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Защитник подписал контракт с «Сан-Хосе» в 2019 году.