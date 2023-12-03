Кучеров набрал 40 очков первым в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал голевую передачу в матче против «Далласа» в регулярном чемпионате НХЛ.

В первом периоде с передачи 30-летнего россиянина отличился защитник Виктор Хедман.

Кучеров набрал свое 40-е очко в текущем сезоне НХЛ. Он первым из игроков лиги добрался до этой отметки. В активе форварда 15 заброшенных шайб и 25 голевых передач