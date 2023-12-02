Капитан «Детройта» Ларкин рассказал, что потерял ребенка

Нападающий «Детройта» Дилан Ларкин заявил, что вместе со своей женой Кензи потерял ребенка.

«На этой неделе мы с женой попрощались с нашим ребенком. Сложно подобрать слова или позитив, но мы очень ценим вашу поддержку и понимание. Спасибо за уважение к нашей частной жизни», — написал Ларкин в соцсетях.

В текущем сезоне 27-летний американец набрал 21 (8+13) очко в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Детройт» выбрал Ларкина под 15-м номером драфта НХЛ в 2014 году.