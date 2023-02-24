Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Сан-Хосе»

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

В составе «Предаторз» голом отметился российский форвард Яков Тренин. Также за команду забили Нино Нидеррайтер и Микаэль Гранлунд, оформившие дубли, и Томми Новак.

В составе «Шаркс» шайбы забросили Нико Штурм и Мартин Каут. Российские форварды команды Александр Барабанов и Евгений Свечников не отметились в матче результативными действиями.

«Нэшвилл» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции (62 очка). «Сан-Хосе» находится на 14-й строчке (47).

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«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Голы: Нидеррайтер — 17 (бол., Гранлунд, Дюшен), 6:24 — 0:1. Гранлунд — 8 (Томасино), 21:28 — 0:2. Штурм — 12 (мен., Лоренц), 28:37 — 1:2. Гранлунд — 9 (Томасино, Гласс), 33:34 — 1:3. Тренин — 8 (мен., Смит), 39:31 — 1:4. Каут — 2 (Гертл, Эйссимонт), 40:50 — 2:4. Нидеррайтер — 18 (Дюшен, Новак), 50:48 — 2:5. Новак — 8 (бол., Дюшен, Йоси), 54:00 — 2:6.

Вратари: Раймер — Сарос.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 24 (4+11+9) — 31 (8+14+9).

Наши: Барабанов (19.05/1/0), Свечников (12.52/2/-2) — Тренин (15.27/1/+1).

24 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 11320 зрителей.