Гол Дебраска принес «Бостону» победу над «Сиэтлом», команды забросили 11 шайб
«Бостон» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.
Голами в составе «Брюинз» отметились Давид Крейчи, Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Патрис Бержерон, Брэндон Карло и Джейк Дебраск.
За «Кракен» забили Мэтти Бенирс, Винс Данн, Джейми Олексяк, Янни Гурд и Джейден Шварц.
«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 93 очка в 57 матчах. «Сиэтл» находится на шестой строчке «Запада» с 70 очками.
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«Сиэтл» — «Бостон» — 5:6 (1:1, 3:3, 1:2)
Голы: Бенайерс — 19 (Маккэн, Данн), 0:40 — 1:0. Крейчи — 13 (Заха, Пастрняк), 11:18 — 1:1. Данн — 10 (Веннберг), 21:17 — 2:1. Пастрняк — 42 (Крейчи, Линдхольм), 22:23 — 2:2. Маршан — 18 (Бержерон, Макэвой), 28:49 — 2:3. Олексяк — 7 (Гики, Фреден), 29:47 — 3:3. Бержерон — 21 (мен., Маршан), 37:51 — 3:4. Гурд — 9 (бол., Бенайерс, Эберле), 38:53 — 4:4. Шварц — 13 (Борген, Олексяк), 55:50 — 5:4. Карло — 3 (Линдхольм, Койл), 56:19 — 5:5. Дебраск — 19 (Макэвой), 58:22 — 5:6.
Вратари: Грубауэр — Суэймен.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 41 (15+10+16) — 33 (10+12+11).
Наши: — - -.
24 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
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Вашингтон – Анахайм
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|
Коламбус – Миннесота
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|24.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|4 : 3 ОТ
|24.02
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|2 : 7
|24.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|5 : 6 ОТ
|24.02
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|4 : 1
|24.02
|04:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
|24.02
|05:00
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Вегас – Калгари
|4 : 3 ОТ
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|06:00
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Сиэтл – Бостон
|5 : 6
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|06:30
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Сан-Хосе – Нэшвилл
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|О
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