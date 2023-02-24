НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Анахайму», «Тампа» в овертайме уступила «Баффало» и другие матчи 24 февраля
24 февраля, пятница
«Вашингтон» — «Анахайм» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы: Оши — 12 (бол., Густафссон, Бэкстрем), 11:41 — 1:0. Лундестрем — 3 (Фаулер), 27:09 — 1:1. Дженсен — 2 (Дауд, Фехервари), 29:07 — 2:1. Терри — 14 (Куликов, Фаулер), 29:51 — 2:2. Сильферберг — 7 (Комтуа, Уайт), 42:15 — 2:3. Грант — 3 (п.в., Шаттенкирк), 58:29 — 2:4.
Вратари: Линдгрен (58:18 — 58:29, 58:32) — Гибсон.
Штраф: 16 — 16.
Броски: 43 (12+15+16) — 21 (6+10+5).
Наши: Кузнецов (19.30/2/-2), Овечкин (21.36/5/-2) — Куликов (21.34/2/+1).
24 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
«Коламбус» — «Миннесота» — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы: Духайм — 6 (Годро), 3:01 — 0:1. Капризов — 34 (Миддлтон, Хартман), 8:48 — 0:2.
Вратари: Корписало — Флери.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (14+9+7) — 25 (8+12+5).
Наши: Марченко (19.32/1/-1) — Капризов (20.17/4/+1).
24 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 17997 зрителей.
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Копитар — 20 (Дурзи, Кемпе), 7:24 — 0:1. Арвидссон — 17 (Фиала, Андерсон), 11:35 — 0:2. Татар — 13 (Мерсер), 36:44 — 1:2. Мерсер — 17 (Татар, Бол), 42:23 — 2:2. Дурзи — 7 (Копитар, Фиала), 55:41 — 2:3. Хишир — 24 (Хьюз, Хэмилтон), 59:21 — 3:3. Мерсер — 18 (Хэмилтон, Ванечек), 62:30 — 4:3.
Вратари: Ванечек — Копли.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 32 (7+12+8+5) — 22 (9+6+7+0).
Наши: — - -.
24 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 15397 зрителей.
«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)
Голы: Летанг — 6 (Раст, Малкин), 1:05 — 1:0. Макдэвид — 45 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 13:18 — 1:1. Драйзайтль — 35 (бол., Бэрри, Макдэвид), 17:49 — 1:2. Ямамото — 5 (Хаймэн, Нерс), 26:06 — 1:3. Шор — 1 (Пулюярви), 27:50 — 1:4. Фогеле — 10 (Драйзайтль, Кулак), 35:10 — 1:5. Нюджент-Хопкинс — 28 (Макдэвид), 38:54 — 1:6. Макдэвид — 46 (буллит), 56:27 — 1:7. Летанг — 7 (бол., Кросби, Малкин), 58:12 — 2:7.
Вратари: Джерри (Десмит, 40:00) — Скиннер (0:00).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (3+9+12) — 44 (14+15+15).
Наши: Малкин (21.25/3/0) — -.
24 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18400 зрителей.
«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:6 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)
Голы: Стэмкос — 26 (Пойнт, Кучеров), 2:19 — 1:0. Гиргенсонс — 7 (Далин, Джост), 11:41 — 1:1. Томпсон — 37 (бол., Скиннер, Далин), 29:36 — 1:2. Томпсон — 38 (Скиннер), 32:20 — 1:3. Хедман — 5 (Марун, Пол), 32:36 — 2:3. Куинн — 10 (Кребс, Миттельштадт), 33:25 — 2:4. Пойнт — 34 (Хедман, Хагель), 45:48 — 3:4. Томпсон — 39, 46:18 — 3:5. Чирелли — 8 (Чернак, Пойнт), 48:33 — 4:5. Колтон — 13 (бол., Стэмкос, Пойнт), 54:54 — 5:5. Любушкин — 1 (мен.), 61:41 — 5:6.
Вратари: Василевский — Комри.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 41 (9+10+18+4) — 23 (2+13+7+1).
Наши: Кучеров (20.27/6/-2), Наместников (10.31/2/-1), Сергачев (25.48/2/-2) — Любушкин (12.26/2/+1).
24 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
«Детройт» — «Рейнджерс» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Копп — 6 (Расмуссен, Перрон), 15:33 — 1:0. Трочек — 17, 26:06 — 1:1. Задина — 2 (Ларкин), 28:18 — 2:1. Расмуссен — 10 (Перрон, Копп), 38:02 — 3:1. Гронек — 9 (бол., Копп, Кубалик), 44:51 — 4:1.
Вратари: Хуссо — Галак.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 23 (7+8+8) — 31 (10+13+8).
Наши: — - Панарин (17.09/1/0), Тарасенко (16.25/4/-1).
24 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19116 зрителей.
«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Торопченко — 5 (мен., Бучневич), 15:29 — 1:0. Такер — 1 (Бортуццо, Барбашев), 26:45 — 2:0. Миллер — 20 (мен., Петтерссон), 49:08 — 2:1. Кузьменко — 27 (Петтерссон, Миллер), 59:31 — 2:2. Петтерссон — 28 (Бовилье, Бир), 64:45 — 2:3.
Вратари: Биннингтон — Силов.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 22 (6+7+5+4) — 41 (14+11+14+2).
Наши: Барбашев (17.01/1/0), Бучневич (26.18/4/+2), Торопченко (14.22/1/0) — Кузьменко (21.35/3/-1), Подколзин (10.40/0/0).
24 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
«Вегас» — «Калгари» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
Голы: Пеллетье — 3 (бол., Баклунд, Хэнифин), 13:25 — 0:1. Юбердо — 11 (Пеллетье, Кадри), 21:24 — 0:2. Айкел — 19 (бол., Теодор, Амадио), 34:27 — 1:2. Баклунд — 14 (Коулмэн, Уигар), 36:34 — 1:3. Уайтклауд — 2 (Смит), 45:08 — 2:3. Каррье — 16 (Мартинес, Стивенсон), 52:35 — 3:3. Пьетранджело — 8 (Маршессо, Айкел), 60:42 — 4:3.
Вратари: Броссуа — Владарж.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 29 (8+11+9+1) — 28 (18+8+1+1).
Наши: — - Задоров (16.44/0/+1).
24 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 17609 зрителей.
6.00 «Сиэтл» — «Бостон»
6.30 «Сан-Хосе» — «Нэшвилл»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
|24.02
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|2 : 4
|24.02
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|0 : 2
|24.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|4 : 3 ОТ
|24.02
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|2 : 7
|24.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|5 : 6 ОТ
|24.02
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|4 : 1
|24.02
|04:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
|24.02
|05:00
|
Вегас – Калгари
|4 : 3 ОТ
|24.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -
|24.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -