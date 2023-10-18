«Сан-Хосе» — «Каролина»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)
«Сан-Хосе» сыграет с «Каролиной» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь на 18 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «SAP Центр» в Сан-Хосе, штата Калифорния (США). Начало — в 05.30 по московскому времени.
Ключевые события игры «Сан-Хосе» — «Каролина» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Шаркс» с 60 очками заняли седьмое место в Тихоокеанском дивизионе и стали 14-ми в Западной конференции.
«Харрикейнз» в прошлом сезоне со 113 очками в регулярке стали вторыми в турнирной таблице Восточной конференции и первыми в Столичном дивизионе. В Кубке Стэнли «Каролина» дошла до финала «Востока», где уступили «Флориде» в серии (0-4).
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|4
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|5
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|7
|Аризона
|2
|1
|1
|2
|8
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|2
|2
|0
|4
|3
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|6
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|7
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|18.10
|01:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|- : -
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|- : -
|18.10
|02:30
|
Айлендерс – Аризона
|- : -
|18.10
|02:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|- : -
|18.10
|03:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|- : -
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|18.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Каролина
|- : -
|18.10
|05:30
|
Вегас – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|3
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|3
|4
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92