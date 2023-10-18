«Сан-Хосе» сыграет с «Каролиной» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь на 18 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «SAP Центр» в Сан-Хосе, штата Калифорния (США). Начало — в 05.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Сан-Хосе» — «Каролина» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Шаркс» с 60 очками заняли седьмое место в Тихоокеанском дивизионе и стали 14-ми в Западной конференции.

«Харрикейнз» в прошлом сезоне со 113 очками в регулярке стали вторыми в турнирной таблице Восточной конференции и первыми в Столичном дивизионе. В Кубке Стэнли «Каролина» дошла до финала «Востока», где уступили «Флориде» в серии (0-4).

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