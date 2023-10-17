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Сегодня, 15:10

НХЛ: «Баффало» — «Тампа-Бэй», «Вегас» — «Даллас» и другие матчи 18 октября

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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

18 октября, среда

01.00. «Филадельфия» — «Ванкувер»

02.00. «Монреаль» — «Миннесота»

02.30. «Айлендерс» — «Аризона»

02.30. «Баффало» — «Тампа-Бэй»

03.00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»

03.00. «Нэшвилл» — «Эдмонтон»

05.00. «Сиэтл» — «Колорадо»

05.30. «Вегас» — «Даллас»

05.30. «Сан-Хосе» — «Каролина»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Хоккей
НХЛ
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«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Самсонов рассказал о перспективах российских новичков в командах НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 3 2 1 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Каролина 3 2 1 4
4 Нью-Джерси 3 1 2 3
5 Айлендерс 1 1 0 2
6 Филадельфия 2 1 1 2
7 Вашингтон 2 1 1 2
8 Коламбус 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Детройт 3 2 1 4
3 Оттава 3 2 1 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Монреаль 2 1 1 3
6 Тампа-Бэй 3 1 2 2
7 Флорида 3 1 2 2
8 Баффало 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Чикаго 4 2 2 4
3 Сент-Луис 2 1 1 3
4 Даллас 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Миннесота 2 1 1 2
7 Аризона 2 1 1 2
8 Нэшвилл 3 1 2 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Ванкувер 2 2 0 4
3 Калгари 3 1 2 3
4 Анахайм 2 1 1 2
5 Лос-Анджелес 2 0 2 1
6 Сан-Хосе 2 0 2 1
7 Сиэтл 3 0 3 1
8 Эдмонтон 2 0 2 0
Результаты / календарь
11.10
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16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 02:00
Торонто – Чикаго
 1 : 4
17.10 02:00
Рейнджерс – Аризона
 2 : 1
17.10 02:00
Вашингтон – Калгари
 3 : 2 Б
17.10 02:00
Коламбус – Детройт
 0 : 4
17.10 02:00
Нью-Джерси – Флорида
 3 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 3 6
Вильям Нюландер

Вильям Нюландер

Торонто

 3 6
Евгений Малкин

Евгений Малкин

Питтсбург

 3 6
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 3 6
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 3 4
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 3 4
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 2 0.92
Маккензи Блэквуд

Маккензи Блэквуд

Сан-Хосе

 1 0.92
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 1 0.92
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