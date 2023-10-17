НХЛ: «Баффало» — «Тампа-Бэй», «Вегас» — «Даллас» и другие матчи 18 октября
Регулярный чемпионат НХЛ.
18 октября, среда
01.00. «Филадельфия» — «Ванкувер»
02.00. «Монреаль» — «Миннесота»
02.30. «Айлендерс» — «Аризона»
02.30. «Баффало» — «Тампа-Бэй»
03.00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»
03.00. «Нэшвилл» — «Эдмонтон»
05.00. «Сиэтл» — «Колорадо»
05.30. «Вегас» — «Даллас»
05.30. «Сан-Хосе» — «Каролина»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|4
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|5
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|7
|Аризона
|2
|1
|1
|2
|8
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|2
|2
|0
|4
|3
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|6
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|7
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
|17.10
|02:00
|
Торонто – Чикаго
|1 : 4
|17.10
|02:00
|
Рейнджерс – Аризона
|2 : 1
|17.10
|02:00
|
Вашингтон – Калгари
|3 : 2 Б
|17.10
|02:00
|
Коламбус – Детройт
|0 : 4
|17.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|3 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|3
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|3
|4
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
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