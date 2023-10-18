Капризов забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». В конце второго периода счет стал 4:1.

Российский нападающй «Уайлд» Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Эта шайба стала для него это первая шайба в этом сезоне.