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Сегодня, 11:51

Самедов назвал Овечкина легендарным человеком: «Надеюсь, он обгонит Гретцки»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Конечно, это великое достижение для всего российского хоккея. Овечкин — легендарный человек. Надеюсь, он обгонит Гретцки, и мы увидим его на первой строчке», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В ночь с 23 на 24 декабря россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1). Теперь у Овечкина 802 гола в лиге, он опередил Горди Хоу (801). Рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
Александр Самедов
Хоккей
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 22 12 50
2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 36 19 17 42
6 Айлендерс 35 19 16 40
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 27 6 56
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Монреаль 34 15 19 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 35 20 15 46
2 Виннипег 34 21 13 43
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Миннесота 33 19 14 40
5 Сент-Луис 34 16 18 34
6 Нэшвилл 32 14 18 33
7 Аризона 32 11 21 27
8 Чикаго 32 8 24 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 24 12 49
2 Лос-Анджелес 37 19 18 44
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Калгари 35 16 19 39
5 Эдмонтон 35 18 17 38
6 Ванкувер 33 15 18 33
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 35 9 26 22
Результаты / календарь
14.12
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31.12
1.01
24.12 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 1
24.12 03:00
Каролина – Филадельфия
 6 : 5
24.12 03:00
Нью-Джерси – Бостон
 3 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Флорида
 5 : 1
24.12 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 2 : 3 ОТ
24.12 04:00
Даллас – Монреаль
 4 : 2
24.12 04:30
Чикаго – Коламбус
 5 : 2
24.12 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 2 : 5
24.12 05:30
Аризона – Лос-Анджелес
 2 : 1 Б
24.12 06:00
Вегас – Сент-Луис
 5 : 4 Б
24.12 06:30
Анахайм – Калгари
 2 : 3 ОТ
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 56
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 30
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 35 24
И КН
Линус Ульмарк

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Бостон

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