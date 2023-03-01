Орлов оформил дубль в матче с «Калгари»

«Бостон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

На 14-й минуте голом отметился российский защитник Дмитрий Орлов. Для него эта шайба стала второй в этой встрече.

Это первые голы 31-летнего россиянина за новую команду, в которую он был обменян 24 февраля из «Вашингтона».

Всего на его счету теперь 4 (2+2) очка в 3 матчах за «Бостон». В сезоне-2022/23 — 23 (5+18) очка.