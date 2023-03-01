Орлов забросил первую шайбу за «Бостон»

«Бостон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

На 5-й минуте голом отметился российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов. Для него эта шайба стала дебютной за новую команду, в которую он был обменян 24 февраля из «Вашингтона».

Всего на его счету теперь 3 (1+2) очка в 3 матчах за «Бостон». В сезоне-2022/23 — 22 (4+18) очка.