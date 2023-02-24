«Вашингтон» объявил об обмене российского защитника Орлова в «Бостон»

«Вашингтон» на официальном сайте объявил об обмене российского защитника Дмитрия Орлова в «Бостон». Также в «Брюинз» отправится нападающий Гарнет Хэтэуэй.

За своих игроков «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунд-2025 и в третьем раунде-2024.

В этом сезоне Орлов сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (3+16) очков.