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Сегодня, 02:31

«Вашингтон» объявил об обмене российского защитника Орлова в «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дмитрий Орлов (слева).
Фото USA Today Sports
Дмитрий Орлов.
Фото Global Look Press
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«Вашингтон» на официальном сайте объявил об обмене российского защитника Дмитрия Орлова в «Бостон». Также в «Брюинз» отправится нападающий Гарнет Хэтэуэй.

За своих игроков «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунд-2025 и в третьем раунде-2024.

В этом сезоне Орлов сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (3+16) очков.

Дмитрий Орлов
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 61 30 31 67
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 59 28 31 62
7 Филадельфия 59 23 36 56
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 55 28 27 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 30 28 72
2 Виннипег 58 35 23 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 57 31 26 67
5 Нэшвилл 55 27 28 60
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 57 20 37 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 57 34 23 73
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 58 31 27 70
5 Калгари 58 27 31 65
6 Ванкувер 57 22 35 49
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 58 17 41 41
Результаты / календарь
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1.03
24.02 03:00
Вашингтон – Анахайм
 - : -
24.02 03:00
Коламбус – Миннесота
 - : -
24.02 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 - : -
24.02 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 - : -
24.02 03:00
Тампа-Бэй – Баффало
 - : -
24.02 03:00
Детройт – Рейнджерс
- : -
24.02 04:00
Сент-Луис – Ванкувер
 - : -
24.02 05:00
Вегас – Калгари
 - : -
24.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 - : -
24.02 06:30
Сан-Хосе – Нэшвилл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 85
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 80
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 44
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 56 41
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 26 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.21
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