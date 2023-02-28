НХЛ, 1 марта: «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» — «Айлендерс», «Нэшвилл» — «Питтсбург»
Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 марта (время начала — московское)
03.00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»
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04.00. «Миннесота» — «Айлендерс»
04.00. «Нэшвилл» — «Питтсбург»
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Питтсбург» фаворитом встречи. На победу команды Евгения Малкина в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (18%), успех «Нэшвилла» — за 2.65 (38%).
04.00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»
05.00. «Калгари» — «Бостон Брюинз
06.30. «Сан-Хосе» — «Монреаль»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|63
|31
|32
|69
|5
|Питтсбург
|59
|29
|30
|67
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|60
|19
|41
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|46
|13
|97
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|59
|37
|22
|78
|4
|Баффало
|58
|31
|27
|66
|5
|Детройт
|59
|28
|31
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|59
|29
|30
|62
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|3
|Миннесота
|60
|33
|27
|72
|4
|Виннипег
|60
|35
|25
|71
|5
|Нэшвилл
|57
|29
|28
|64
|6
|Сент-Луис
|59
|26
|33
|57
|7
|Аризона
|59
|20
|39
|49
|8
|Чикаго
|59
|21
|38
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|4
|Сиэтл
|59
|32
|27
|70
|5
|Калгари
|60
|27
|33
|66
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|28.02
|03:00
|
Оттава – Детройт
|6 : 2
|28.02
|04:30
|
Даллас – Ванкувер
|4 : 5 ОТ
|28.02
|04:30
|
Эдмонтон – Бостон
|2 : 3
|28.02
|05:00
|
Колорадо – Вегас
|3 : 0
|28.02
|06:00
|
Анахайм – Чикаго
|4 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|85
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|59
|42
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|58
|40
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|37
|1.85
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27