Барбашев признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»

«Вегас» дома переиграл «Эдмонтон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:4.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев оформил дубль и был признан первой звездой матча.

Второй звездой встречи стал Чендлер Стивенсон («Вегас») на счету которого одна шайба. Третьей звездой матча признан Марк Стоун («Вегас») — автор гола и результативной передачи.

«Голден Найтс» повели в серии — 1-0.