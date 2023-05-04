Драйзайтль впервые за 36 лет оформил покер в матче «Эдмонтона» в Кубке Стэнли

«Вегас» дома переиграл «Эдмонтон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:4.

В составе «Ойлерз» четыре шайбы на счету Леона Драйзайтля. Немец стал первым за 36 лет игроком «Эдмонтона» с покером в матче Кубка Стэнли.

Ранее четыре шайбы в матче плей-офф забивали Уэйн Гретцки (дважды в 1983 году), Марк Мессье (1983), Гленн Андерсон (1983) и Яри Курри (дважды: в 1985 и 1987).

На счету Драйзайтля в этом Кубке Стэнли 15 (11+4) очков в 7 матчах.