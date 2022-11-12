Российский нападающий «Вашингтона» Овечкин обошел Шнайдера по матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй».

Для 37-летнего россиянина эта игра стала 1290-й в североамериканской лиге. По этому показателю он обогнал Мэтью Шнайдера. Темерь Овечкин единолично занимает 71-е место.

На 70-й строчке располагается Дэррил Сидор, который за свою карьеру принял участие в 1291 матче.

В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 16 матчах и набрал 13 (8+5) очков.