Защитник «Питтсбурга» Рутта прокомментировал силовой прием от Овечкина

Защитник «Питтсбурга» Ян Рутта отреагировал на силовой прием против себя от российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Иногда тебе приходится сбиться с пути», — приводит слова Рутта журналист Роб Росси в Twitter.

37-летний россиянин в середине второго периода впечатал в борт 32-летнего чеха.