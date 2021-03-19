Российский хоккеист Провольнев заключил контракт с «Аризоной»
19:41
Российский защитник Владислав Провольнев подписал контракт с клубом НХЛ «Аризона», сообщил в Twitter агент Дэн Мильштейн.
На какой срок заключено соглашение — не сообщается. Ранее в СМИ писали, что контракт будет рассчитан на один сезон.
В текущем сезоне хоккеист провел в «Северстали» 48 матчей, набрав 20 очков. Его контакт с российским клубом рассчитан до 30 апреля.
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