Российский хоккеист Провольнев заключил контракт с «Аризоной»

Российский защитник Владислав Провольнев подписал контракт с клубом НХЛ «Аризона», сообщил в Twitter агент Дэн Мильштейн.

На какой срок заключено соглашение — не сообщается. Ранее в СМИ писали, что контракт будет рассчитан на один сезон.

В текущем сезоне хоккеист провел в «Северстали» 48 матчей, набрав 20 очков. Его контакт с российским клубом рассчитан до 30 апреля.