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Александр Радулов проиграл суд по долгам за коммунальные платежи

13:35
Александр Радулов. Фото nhl.com
Александр Радулов. Фото nhl.com
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Нападающий «Далласа» Александр Радулов проиграл суд по коммуналке и теперь должен почти 300 тысяч рублей. На него подала в суд управляющая компания, информирует 19 марта Telegram-канал Baza.

Радулов с 2015 года владеет квартирой в центре Москвы, на Смоленском бульваре. Ее он купил будучи игроком ЦСКА, а уже на следующий год хоккеист уехал играть в Национальную хоккейную лигу. Первое время за квартиру он платил, но с конца 2019 года перестал это делать.

Управляющая компания подала на хоккеиста в суд и выиграли. Теперь он должен заплатить 285 тысяч рублей.

По контракту в Северной Америке спортсмен зарабатывает 6,25 миллиона долларов в год до вычета налогов.

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