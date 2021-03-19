Александр Радулов проиграл суд по долгам за коммунальные платежи

Нападающий «Далласа» Александр Радулов проиграл суд по коммуналке и теперь должен почти 300 тысяч рублей. На него подала в суд управляющая компания, информирует 19 марта Telegram-канал Baza.

Радулов с 2015 года владеет квартирой в центре Москвы, на Смоленском бульваре. Ее он купил будучи игроком ЦСКА, а уже на следующий год хоккеист уехал играть в Национальную хоккейную лигу. Первое время за квартиру он платил, но с конца 2019 года перестал это делать.

Управляющая компания подала на хоккеиста в суд и выиграли. Теперь он должен заплатить 285 тысяч рублей.

По контракту в Северной Америке спортсмен зарабатывает 6,25 миллиона долларов в год до вычета налогов.