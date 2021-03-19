НХЛ, расписание и результаты матчей 20 марта: «Вашингтон» — «Рейнджерс» и другие игры
23:00
В ночь с 19 на 20 марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) пройдут очередные матчи регулярного чемпионата. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Вашингтон» — «Рейнджерс» (02.00 — по мск)
«Монреаль» — «Ванкувер» (02.00)
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» (02.00)
«Лос-Анджелес» — «Вегас» (05.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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