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НХЛ, расписание и результаты матчей 20 марта: «Вашингтон» — «Рейнджерс» и другие игры

23:00
Артемий Панарин. Фото USA Today Sports
Артемий Панарин. Фото USA Today Sports
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В ночь с 19 на 20 марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) пройдут очередные матчи регулярного чемпионата. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Вашингтон» — «Рейнджерс» (02.00 — по мск)

«Монреаль» — «Ванкувер» (02.00)

«Торонто» — «Калгари» (02.00)

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» (02.00)

«Лос-Анджелес» — «Вегас» (05.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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