В ночь с 19 на 20 марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) пройдут очередные матчи регулярного чемпионата. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Вашингтон» — «Рейнджерс» (02.00 — по мск)

«Монреаль» — «Ванкувер» (02.00)

«Торонто» — «Калгари» (02.00)

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» (02.00)

«Лос-Анджелес» — «Вегас» (05.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.