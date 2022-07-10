Малкин отписался от «Питтсбурга» в соцсетях

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отписался от клуба в социальных сетях.

Как отмечал The Athletic, 35-летний россиянин обеспокоен ситуацией с продление контракта. Сегодня, 10 июля стало известно, что форварда в его дома во Флориде навещал одноклубник Сидни Кросби.

Контракт Малкина с «Пингвинз», за который форвард выступает с 2006 года, заканчивается этим летом.

Ранее россиянин выразил надежду на то, что останется в клубе, но не исключил ухода. По данным The Athletic, магнитогорец недоволен предложенным 2-летним контрактом с зарплатой 6 миллионов долларов за сезон и рассчитывает на вдвое больший срок контракта.

В сезоне-2021/22 форвард провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх.