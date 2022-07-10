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Сегодня, 13:32

«Филадельфия» ищет варианты с обменом Проворова

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Проворов.
Фото Getty Images

«Филадельфия» хочет обменять защитника Ивана Проворова, сообщает журналист NYI Hockey Now Штефен Рознер.

По данным источника, «Флайерз» ищет варианты с обменом, но клубу будет трудно это сделать из-за высокой зарплаты 25-летнего россиянина. Контракт хоккеиста рассчитан еще на 3 года с зарплатой в 6,75 миллиона долларов за сезон.

Проворов был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфта НХЛ-2015 под общим 7-м номером. Защитник выступает за команду с 2016 года. В прошлом сезоне он набрал 31 (9+22) очко в 79 матчах за «Флайерз» в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: https://twitter.com/stefen_rosner/status/1545792999560564736
Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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