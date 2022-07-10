«Филадельфия» ищет варианты с обменом Проворова

«Филадельфия» хочет обменять защитника Ивана Проворова, сообщает журналист NYI Hockey Now Штефен Рознер.

По данным источника, «Флайерз» ищет варианты с обменом, но клубу будет трудно это сделать из-за высокой зарплаты 25-летнего россиянина. Контракт хоккеиста рассчитан еще на 3 года с зарплатой в 6,75 миллиона долларов за сезон.

Проворов был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфта НХЛ-2015 под общим 7-м номером. Защитник выступает за команду с 2016 года. В прошлом сезоне он набрал 31 (9+22) очко в 79 матчах за «Флайерз» в регулярном чемпионате НХЛ.