Кросби приезжал в гости к Малкину, чтобы узнать о состоянии россиянина

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби выразил обеспокоенность психологическим состояние россиянина Евгения Малкина, сообщает The Athlletic.

34-летний канадец приехал в дом Малкина в Южной Флориде.

«Сид, не собирался убеждать Малкина подписать контракт. Он хотел навестить друга. Он беспокоится, что Джино чувствует себя ненужным», — сказал источник издания.

Контракт Малкина с «Пингвинз», за который форвард выступает с 2006 года, заканчивается этим летом.

Ранее россиянин выразил надежду на то, что останется в клубе, но не исключил ухода. По данным The Athletic, магнитогорец недоволен предложенным 2-летним контрактом с зарплатой 6 миллионов долларов за сезон и рассчитывает на вдвое больший срок контракта.

В сезоне-2021/22 форвард провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх